وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن هويته "تم الخميس تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق 8 مدانين بجرائم إرهابية والانتماء لداعش في سجن حوت في مدينة الناصرية" بمحافظة ذي قار بجنوب البلاد “بإشراف فريق من وزارة العدل".

وأكد مصدر طبي محلي تسلّم جثث 8 أشخاص "تمّ إعدامهم في سجن الحوت".

وبموجب القانون العراقي، تصل عقوبة جرائم الإرهاب والقتل الى الإعدام. ويتعيّن على رئيس الجمهورية المصادقة على هذه الأحكام قبل تنفيذها.

وذكر المصدر الأمني إن حكم الإعدام نفّذ بالعراقيين الثمانية "وفقاً للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وهؤلاء هم ثالث مجموعة من المدانين بـ"الإرهاب" يتمّ إعدامهم منذ نهاية الشهر الماضي، إذ أعدمت السلطات في 22 أبريل 11 شخصاً، وعدد مماثل في السادس من مايو بالتهم ذاتها.

وأصدرت المحاكم العراقية في السنوات الأخيرة مئات الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد لمدانين بالانتماء الى "جماعة إرهابية"، وهي تهمة تصل عقوبتها الى الإعدام في حال قاتل المتهم في صفوف هذه الجماعة أم لا.

وواجه العراق انتقادات في الماضي من قبل مجموعات حقوقية اعتبرت المحاكمات مستعجلة أو شملت انتزاع اعترافات تحت التعذيب.