فقد قال شهود عيان إن اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم بحري، مشيرين إلى أن معارك عنيفة بأسلحة مختلفة تدور بين الجيش وقوات الدعم، شرقي "جسر الحلفايا"، الرابط بين الخرطوم بحري وأم درمان.

وأضاف شهود العيان أن الطيران التابع للجيش السوداني قصف رتلا من قوات الدعم السريع كان في طريقه لدخول الخرطوم بحري.

وقصف الجيش السوداني بالمدفعية الثقيلة منطقة الخرطوم بحري، وفق شهود العيان، الذين تحدثوا معركة شرسة يخوضها الجيش ضد قوات الدعم السريع في المنطقة.

وأكد شهود العيان أن الجيش السوداني عبر جسر الحلفايا الرابط بين أم درمان والخرطوم بحري وأن طيران الجيش قصف تجمعات للدعم السريع بالخرطوم بحري.