وبمقتل هذين الجنديين، يرتفع عدد القتلى من الضباط والجنود الإسرائيليين منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 644.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس الخميس، مقتل 3 جنود، اثنان منهم بعملية دهس في الضفة الغربية، وثالث خلال المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.

وسقط للجيش الإسرائيلي منذ بداية شهر مايو الجاري، 38 قتيلا، منهم 29 قتيلا من ضباط وجنود الجيش في معارك غزة، و3 جنود ومستوطن بنيران حزب الله، وضابط في وحدة اليمام الخاصة في اشتباكات طولكرم، واثنين بعملية الدهس قرب نابلس، بالإضافة إلى موظف في وزارة الحرب جراء قذيفة هاون في معبر رفح.