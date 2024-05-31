وقال رئيس بلدية متز في شمال شرق فرنسا فرنسوا غروديدييه في بيان أن مدينته "مستعدة (...) لاستقبال عائلات تفر من الحرب في غزة"، مضيفا أن الحرب في غزة "تتسبب بمأساة إنسانية هائلة وتطال أشخاصا يضطرون الى مغادرة المنطقة التي باتت ساحة معركة، من دون ملجأ ممكن".

وأوضح أن متز "أبلغت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية استعدادها لاستقبال عائلات فرت من الحرب".

ومضى يقول "لطالما ساهمت متز في استقبال لاجئين ضحايا الحروب"، مشيرا خصوصا الى استقبال "لاجئين سوريين وأوكرانيين". ويبلغ عدد سكان المدينة الفرنسية هذه نحو 120 ألف نسمة.

وأوضحت البلدية لوكالة فرانس برس أن هذا الاقتراح أتى ردا على طلب تقدمت به وزارة الخارجية.

كذلك، أفادت بلدية ليل في شمال فرنسا التي استقبلت في السنوات الأخيرة لاجئين من أفغانستان وأوكرانيا، وكالة فرانس برس أنها "حصلت على موافقة لاستقبال فنانين فلسطينيين" اثنين وأنها "مستعدة لاستقبال آخرين"

إلا ان هذه المدينة البالغ عدد سكانها 230 ألف نسمة لم توضح الطرف الذي منحها هذه الموافقة.

وتسببت الحرب بدمار هائل، وشردت غالبية سكان غزة الذين يقدر عددهم بنحو 2,4 مليون نسمة، وتسببت بكارثة إنسانية كبرى.