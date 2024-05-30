وقالت حركة حماس في بيان، إنها أبلغت الوسطاء في محادثات وقف إطلاق النار بأنها مستعدة للتوصل إلى "اتفاق كامل"يتضمن صفقة شاملة لتبادل الرهائن والسجناء إذا أوقفت إسرائيل حربهاو"عدوانها" على سكان قطاع غزة.

وقالت حماس إن "الاحتلال الإسرائيلي استخدم هذه المفاوضات غطاء لاستمرار العدوان والمجازر ضد شعبنا الفلسطيني، ورد على موقفنا الإيجابي، باجتياح مدينة رفح واحتلال المعبر، وقدم ملاحظات تفضي إلى تعطيل جهود الوسطاء".

وأضافت "حركة حماس والفصائل الفلسطينية لن تقبل أن تكون جزءًا من هذه السياسة باستمرار المفاوضات في ظل عدوان وقتل وحصار وتجويع وإبادة جماعية لشعبنا".

وتابعت حماس "لقد أبلغنا الوسطاء اليوم موقفنا الواضح باستعدادنا التوصل لاتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شاملة في حال أوقف الاحتلال حربه وعدوانه ضد شعبنا في غزة".