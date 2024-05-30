وكانت السلطات المصرية قد رفضت إعادة فتح حدودها مع غزة بعد أن سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وقال مسؤول مصري في وقت سابق: " طالما بقيت القوات الإسرائيلية في معبر رفح، فإن مصر لن ترسل شاحنة واحدة إلى رفح".

وقف الحرب مقابل الأسرى

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، أشار مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إلى أن الحكومة الحالية لن تأخذ قرارا بوقف الحرب مقابل استعادة كافة الأسرى.

وأضاف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: " لا أعتقد أن هذه الحكومة ستنجح في استكمال صفقة التبادل كلها".

وشدد على أن " الجزء الإنساني من الصفقة سنبرمه خلال عدد قليل من الأشهر".