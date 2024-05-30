وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إنه "وصل للمستشفيات 53 شهيداً و357 إصابة" خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة حتى صباح الخميس.

وأفادت الوزارة في بيانها أنه منذ اندلاع الحرب في القطاع في السابع من أكتوبر، بلغ إجمالي عدد المصابين 81777.

ونوهت إلى انه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وأشارت إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وكانت مصادر طبية في غزة أفادت، في وقت سابق الخميس، بأن 12 مواطنا قتلوا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة رفح منذ فجر اليوم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشارت المصادر، إلى أن القوات الإسرائيلية قصفت مجموعة من المواطنين حاولوا انتشال شهيد من وسط رفح، مما أدى إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين بجروح.

وفي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، قتل مواطن وأصيب 6 آخرون بجروح إثر استهداف طائرات الاحتلال لمنزل.

وفي منطقة مشروع بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، أصيب عدد من المواطنين بجروح جراء استهداف قوات الاحتلال شقة سكنية لعائلة زملط.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.