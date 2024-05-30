وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في وقت سابق إن "الهدف الجوي الذي تم اعتراضه فوق الجولان صباح اليوم قد يكون صاروخ كروز أطلق من العراق".

وجاء في منشور على حساب الجيش الإسرائيلي على منصة إكس أنه "بعد التنبيه الذي تم تفعيله في منطقة مرغليوت، نجحت مقاتلات الدفاع الجوي باستخدام نظام ’القبة الحديدية‘ في اعتراض هدف جوي مشبوه عبر من لبنان".

وأضاف "وفي وقت سابق من اليوم، تم تفعيل حالة التأهب في منطقة هضبة الجولان بشأن تسلل طائرة معادية، وإسقاط صاروخ كروز قادم من الشرق".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه لم تقع إصابات أو أضرار جراء إسقاط صاروخ كروز أو "الطائرة المعادية المتسللة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن صافرات الإنذار دوت في عدد من المستوطنات جنوبي الجولان خشية تسلل طائرات مسيرة.