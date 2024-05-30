وأضاف أن هذه الطائرة المسيرة "هي الطائرة السادسة التي تم إسقاطها من هذا النوع" حتى الآن.

وفي 21 مايو، أسقط الحوثيون طائرة مسيرة أخرى فوق محافظة البيضاء في جنوب اليمن.

من جهة أخرى، قالت القيادة المركزية الأميركية، سنتكوم، إنها تمكنت من تدمير منصتي إطلاق صواريخ في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وفي بيان لها، قالت سنتكوم: "في حوالي الساعة 11:30 مساءً (بتوقيت صنعاء) يوم 28 مايو، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى البحر الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية."

وأضاف البيان: "في اليوم التالي، بين الساعة 1:26 و1:38 صباحًا (بتوقيت صنعاء) في 29 مايو، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير منظومتين جويتين غير مأهولتين فوق البحر الأحمر تم إطلاقهما من منطقة يسيطر عليها الحوثي."