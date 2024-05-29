وأوردت (سانا): أن "عدوانا إسرائيليا" استهدف منطقة سكنية في مدينة بانياس المطلة على البحر المتوسط، ما أسفر عن مقتل طفلة وإصابة بعض المدنيين.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 30: 19 مساء اليوم (بالتوقيت المحلي) شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً أحد المواقع في المنطقة الوسطى، وأحد الأبنية السكنية في مدينة بانياس في المنطقة الساحلية".

وأسفر الهجوم عن مقتل طفلة وإصابة عشرة مدنيين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، على ما نقلت وكالة الأنباء السورية.