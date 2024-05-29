ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو بعنوان "ساهم بثمن مسيرة"، ووضع رقم هاتف للتواصل والتبرع.

وأظهر الفيديو رجل يتمشى مع طفله، ثم يشير له للسماء، حيث تطير مسيرة، لتظهر عبارة "ارفع رأسك لفوق، وشوف دعمك وين صار".

وأكمل الفيديو لقطات لمسيرة وهي تضرب أهدافا عسكرية.

وفي فيديو ثاني، طلبت "هيئة دعم المقاومة الإسلامية"من الداعمين التبرع بثمن صاروخ.

وأظهر الفيديو لقطات لأشخاص يقومون بوضع الأموال في "حصالة" عليها وجه حسن نصر الله، وكتب على اللقطات، "هكذا وهكذا، يصل دعمكم مثل الصاروخ.. شارك بمشروع ثمن صاروخ".

أوقات صعبة

وفسر النائب اللبناني السابق فارس سعيد جهود جمع التبرعات هذه، على أنها علامة على الضعف والضغوطات المادية داخل حزب الله. وأشار نقاد إلى أن هذه الخطوة تظهر "ازدواجية المعايير" لأن الحزب يسعى للحصول على تبرعات لمواصلة جهوده العسكرية بينما يطلب في الوقت نفسه مساعدات دولية لإعادة بناء جنوب لبنان.

وقال سعيد إن هذه الحملة قد تشير إلى "أزمة سياسية ومالية عميقة" داخل حزب الله، ربما تنبع من انخفاض التمويل من إيران.

وقال موقع "تيرم فيد" إن المواجهة بين حزب الله وإسرائيل كان لها عواقب مدمرة، حيث أدت إلى تدمير أكثر من 40 قرية في جنوب لبنان وتسببت في مقتل أكثر من 500 شخص.

من ناحية أخرى قد تكون حملة جمع التبرعات محاولة لإشراك الجمهور في الأنشطة العسكرية لحزب الله وإظهار الدعم الشعبي.