وأضافت الملكة رانيا خلال كلمتها أمام الطلبة خريجي الأكاديمية الدولية في العاصمة عمان، "في عالمنا العربي اختلط الألم لدى الكثيرين منا بشعور القهر والخذلان وخيبة الأمل من عالم بات يقدر حياة البعض ولا يكترث بحياة آخرين".

وتابعت ملكة الأردن، "عالم فيه الكثير من التناقضات بين ما نسمعه ونراه.. يدعو للسلام ولكنه ينتج الحرب.. يدعي الإنسانية ويتباهى بحقوق الإنسان لكنه يبرر قتل وتجويع الآلاف من الأطفال".

وقالت الملكة رانيا "لم نكن نتخيل انتقائية المنظومة الأخلاقية العالمية وصمتها أمام الجرائم التي نشهدها اليوم في حق الإنسان لكن من خيبة الأمل تنبض العزيمة ورغم الحصار حررت غزة الكثيرين حول العالم من وهم الانبهار بالغرب وتفوقه على شعوب الأرض".

وأوضحت أن التقدم لا يقتصر على التفوق الاقتصادي والتقني ولا يقاس بارتفاع ناطحات السحاب أو سرعة الإنترنت فقط، بل بعمق قيم الأمة وأخلاقها.