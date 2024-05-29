وقال الحوثيون إنهم استهدفوا سفينتين في بحر العرب وواحدة في البحر المتوسط.

وأوضح الحوثيون أنهم شنوا هجمات على السفن موريا، وسيليدي، وألبا، وميرسك هارتفورد مينيرفا أنطونيا.

وقال الحوثيون، في بيان عسكري على لسان ناطقهم العسكري يحيى سريع: "تنفيذ 6 عمليات عسكرية على 6 سفن في البحر الأبيض المتوسط والبحرين الأحمر والعربي في إطار توسيع المرحلة الرابعة".

وأضاف البيان "القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية شاركت في العمليات الواسعة".

وأوضح أن السفينة "لاكس" تضررت بشكل كبير إثر إصابة مباشرة لها في البحر الأحمر، بالإضافة إلى سفينتي "موريا" و"سيليدي".

وأشار إلى أنه تم تنفيذ العمليات الثلاث في البحر الأحمر بالصواريخ البحرية والباليستية والطائرات المسيرة.

وقال أيضا إنه تم استهداف سفينتي "ألبا" و"ميرسك هارتفورد" الأميركية في بحر العرب بالصواريخ والطائرات المسيرة.