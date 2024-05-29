وقال سموتريتش في تغريدته "يجب محاربة الإرهابيين في الضفة الغربية مثلما يحدث في غزة. ويجب ألا يسمح لهم أن يفعلوا في (مستوطنة) ’شارون‘ مثلما فعلوا في السابع من أكتوبر في عوتيف عزة (مستوطنات غلاف غزة)".

وأضاف الوزير المتطرف "يجب القضاء على الإرهاب في كل مكان، حتى لو كان ذلك يعني تحويل طولكرم مثل غزة اليوم".

وتابع قائلا "مرة أخرى، تلقينا تذكيرا هذا الصباح بأن أولئك الذين يوافقون على إقامة دولة فلسطينية سيشكلون خطرا وجوديا على دولة إسرائيل".

وجاء تصريح سموتريتش هذا في أعقاب واقعة إطلاق نار باتجاه مستوطنة "بات حيفر" قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، أمس الثلاثاء.

وأعلنت كتائب "القسام"، التابعة لحركة حماس، في مخيم طولكرم مسؤوليتها عن استهداف المستوطنة.