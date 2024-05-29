وأضاف بيان وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن 75 فلسطينيا قتلوا وأصيب 284 آخرون خلال آخر 24 ساعة.

وبحسب البيان فقد ارتفع عدد الجرحى الفلسطينيين جراء الهجوم المستمر على غزة لليوم 236 وصل إلى 81420 جريح.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قالت في وقت سابق اليوم الأربعاء إن عددا كبيرا من الفلسطينيين قتلوا فجر اليوم الأربعاء في غارات جوية إسرائيلية على مناطق في خان يونس ومدينة غزة ومخيم النصيرات.

وقال الوكالة إن عددا كبيرا من الفلسطينيين قتلوا وجرحوا، في قصف جوي إسرائيلي فجر اليوم، استهدف منطقة معن في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، قتل عدد من المواطنين في استهداف الطيران الإسرائيلي لمنازل المواطنين قرب عيادة الحكومة.

كما استهدفت المقاتلات الإسرائيلية، عدد من المنازل في منطقة أرض المفتي، شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

في الأثناء، طالبت وزارة الصحة في غزة بتوفير ممرات آمنة لإدخال الوقود والمساعدات الطبية، وفقا لرويترز.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم الأربعاء إلى توفير ممرات آمنة لإدخال الوقود والمساعدات الطبية فورا.

كما طالب في بيان بإدخال مستشفيات ميدانية وفرق طبية عاجلة لرفح وشمال غزة.