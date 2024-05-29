وبعد سقوط العشرات من القتلى من المدنيين في القصف الإسرائيلي على رفح، أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه دعوة مجلس الشراكة مع إسرائيل للانعقاد بصفة عاجلة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية إن الاتحاد لديه توصية من وزراء الخارجية لبحث إجراءات ملموسة ضد إسرائيل.

وفي الوقت الذي يستمر القصف على رفح، سلمت تل أبيب مقترحها إلى قطر ومصر والولايات المتحدة بشأن استئناف مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار فيما رجحت المصادر المشاركة في المفاوضات أن ينعكس التوسيع الهجوم الإسرائيلي على رفح سلبا على سير المحادثات، بل ويصعّب من مهمة الوسطاء في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس.



مرونة في المقترح وعدم ثبات في اتخاذ القرارات

يوضح المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني أن المقترح الإسرائيلي الذي يبدو متسمًا ببعض المرونة هو في الحقيقة مقترح "لا شيء".

وأضاف دلياني أنهم يتناولون موضوع عدد الأسرى الذين سيتم تبادلهم في المرحلة الأولى ويتحدثون عن استعدادهم لمناقشة كافة المواضيع الأخرى المحتملة.

لا تولي الحكومة الإسرائيلية اهتماماً كافياً لمسألة الإفراج عن المحتجزين لدى حماس، حيث يتجلى ذلك في مقتل عدد أكبر منهم خلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة مقارنة بعدد الذين أطلقت سراحهم.

هناك تناقض جلي بين المصلحة السياسية للأحزاب الحاكمة في دولة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو.

إذا كانت حكومة إسرائيل ترغب في إظهار جديتها، فإن ثمة مقترحًا مصريًا يستوفي جميع الشروط والمتطلبات قد تمت الموافقة عليه من قِبل حركة حماس وحكومة نتنياهو، قبل أن تغير الأخيرة موقفها فيما بعد.

تنطلق الحكومة الإسرائيلية من منطلقات سياسية بحتة لا علاقة لها بالأمن ولا بمصلحة دولة إسرائيل على المدى الاستراتيجي.

تستند الحكومة الإسرائيلية في قراراتها إلى اعتبارات سياسية ترتبط بالأحزاب الحاكمة والمعادلات الحالية التي تشكل هذه الحكومة.

لا تهتم إسرائيل للسياسات الناعمة التي تبديها دول الاتحاد الأوروبي.

ومن الضروري أن يتبنى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، بعد أكثر من 20 عامًا من المساهمة في استدامة الاحتلال، حتى لو لم يكن من خلال موقف موحد ولكن من خلال مواقف فردية، نهجًا أكثر قوة و الاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

لا يمكن الاعتماد على أي نوع من الضمانات المقدمة من دولة الاحتلال، وإنما يجب الاستناد إلى ردود الفعل الدولية التي تكون مضمونة وموثوقة من قِبَل الدول المعنية.

من جانبه، يؤكد الكاتب الصحفي يواف شتيرن على أن كلا من إسرائيل وحماس غير ملزمين بقبول أي صفقة لا تلبي رغباتهم. ومع ذلك، يرى أنه من الضروري فهم المبادئ الأساسية التي تستند إليها الصفقة والتي تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة للأطراف المعنية.

تُوجد آراء متباينة ومتناقضة حول مدى استعداد نتنياهو للدخول في أي صفقات أو مفاوضات.

وجود رسالة مزدوجة من الجانب الإسرائيلي تجمع ما بين الليونة وتصريحات نتنياهو الرافضة لوقف دائم للحرب.

التزام إسرائيل بوقف العمليات الحربية ليس من الأولويات التي يحرص عليها نتنياهو.

انتهاج نتنياهو سياسة اللعب على وترين واستخدام استراتيجيات المناورة من خلال إرسال رسائل متناقضة ومتباينة.

بالرغم من تشبث حركة حماس بمواقفها ورفضها التنازل عن شروطها، إلا أنها الآن تُظهر مرونة في المفاوضات أثناء الحرب.

وجود تباين في المشهد السياسي الداخلي الإسرائيلي بين المؤيدين للتوصل إلى صفقة وبين رئيس الوزراء نتنياهو المتمسك بالبقاء في السلطة والحفاظ على الائتلاف الحكومي.

ينبغي التوصل إلى صيغة توافقية متفق عليها، تراعي مصلحة الشعب الفلسطيني وتضع في الاعتبار معاناته الحالية، بهدف تحقيق وقف دائم للحرب كبديل مستدام.

ما يُقلق نتنياهو في الوقت الراهن بشكل أكبر من كل هذه المواقف هو وضع التحالف الحكومي؛ إذ يفضل حالياً الحفاظ على بقاء حكومته مع هذا التحالف بدلاً من تجنب العزلة الدولية.

يميل نتنياهو إلى اتباع نهج متشدد في مواقفه السياسية، حيث يفضل دعم سياسات المستوطنين واستمرار الاستيطان على الالتفات إلى الحلول المقترحة من قبل الهيئات والمحافل الدولية والمجتمع الدولي.

يرى وزراء في الحكومة الإسرائيلية الرافضين مناقشة اليوم التالي للحرب ضرورة إعادة إقامة المستوطنات في قطاع غزة وربما تهجير الفلسطينيين.

يعتبر تحقيق بيئة موائمة لما بعد النزاع أمراً حاسماً، تتيح فيها للفلسطينيين والإسرائيلين العيش جنباً إلى جنب بسلام واطمئنان.

لابد من نبذ القتل والعنف والتوجه نحو التعايش السلمي، مع الاستفادة من النموذج الفرنسي-الألماني داخل إطار الاتحاد الأوروبي كمثال يُحتذى به.

وفيما يتعلق بالدور الأوروبي في ضوء التطورات الراهنة، يشير الخبير في الشؤون السياسية والأمنية بيير بيرتيلو إلى أن أوروبا تؤدي دوراً أكثر أهمية مقارنة بالولايات المتحدة. ويرجع ذلك إلى اتهام الولايات المتحدة بدعم إسرائيل بغض النظر عن تصرفاتها.