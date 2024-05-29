وكثف الجيش الإسرائيلي هجومه على المدينة ونشر لواء إضافيا في المنطقة وتقدمت دباباته وآلياته العسكرية إلى وسط المدينة.

وفي هذا السياق، صرّح المستشار في مركز الأهرام للدراسات، عمرو الشوبكي، خلال حواره مع غرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية" بأن قرار إسرائيل بشأن عملية اجتياح رفح كان محسوماً منذ فترة طويلة.

وأوضح أن الجهود المتعددة التي بُذلت لوقف العملية أو تأجيلها، بالإضافة إلى المفاوضات المتعلقة بتبادل الأسرى، لم تؤثر على القرار الإسرائيلي.