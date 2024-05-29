وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه أن الجنود القتلى من "كتيبة ناحال".

وأضاف الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة جنود آخرين لحقت بهم إصابات خطيرة في نفس الواقعة.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي مزيدا من التفاصيل عن الواقعة، وفقا لرويترز.

وقالت هيئة البث العامة الإسرائيلية إن الجنود الثلاثة أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة في مبنى برفح.

يشار إلى أن حصيلة القتلى من الضباط والجنود الإسرائيليين، منذ السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 635 قتيلا، في حين بلغت حصيلة القتلى منذ الاجتياح البري لقطاع غزة 286 قتيلا.