وفي وقت سابق أعلن الحزب على استهداف جنود إسرائيليين في موقع بياض بليدا.

وقال حزب الله، في بيان بعد منتصف الليل، أنه "بعد متابعة وترقب في موقع بياض بليدا وعند رصد تحرك الجنود الإسرائيليين داخل الموقع تم استهدافهم بقذائف المدفعية وأصابوهم إصابة مباشرة".

وكان الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صباح اليوم الأربعاء "هدفًا جويًا مشبوهًا فوق المجال البحري في منطقة رأس الناقورة دون تفعيل إنذارات".

وخلال ساعات الليلة الماضية هاجمت طائرات حربية إسرائيلية مبنى عسكريًا تواجد داخله عناصر من حزب الله في منطقة الناقورة.

كما هاجمت الطائرات "بنى إرهابية" لحزب الله في رامية والطيري جنوب لبنان، وفق تصريحات إسرائيلية.

كما وقصفت القوات بالمدفعية مصادر إطلاق القذائف الصاروخية التي أطلقت نحو منطقة شتولا يوم أمس.