وقال بيان سنتكوم أن السفينة لاكس M/V Laax، وهي ناقلة بضائع مملوكة لليونان وترفع علم جزيرة مارشال، أصيبت بثلاثة صواريخ، لكنها واصلت رحلتها.

وأضاف البيان: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية."

وقالت سنتكوم إن ما بين الساعة 10:04 صباحًا و1:30 ظهرًا (بتوقيت صنعاء)، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية (USCENTCOM) في تدمير خمسة أنظمة جوية غير مأهولة (UAS) فوق البحر الأحمر، تم إطلاقها من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.

وأشارت إلى أن تلك المنظومات الجوية تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية في المنطقة.

وختم البيان بالقول: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية."