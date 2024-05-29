وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن في مارس إقامة الرصيف العائم قبالة غزة. وتُقدر قيمة الرصيف بحوالي 320 مليون دولار، وشارك في بنائه نحو ألف عسكري أميركي ودخل حيز العمليات قبل أسبوعين.

وقالت سابرينا سينج المتحدثة باسم البنتاجون إن جزءا من الرصيف البحري انفصل عنه وإن الرصيف سيجري قطره على مدى الثماني والأربعين ساعة المقبلة إلى ميناء أسدود في إسرائيل لإجراء إصلاحات به.

وأضافت سينغ أن الإصلاح سيستغرق أسبوعا قبل إعادته إلى مكانه قبالة ساحل غزة.

وكان مسؤولان أميركيان طلبا عدم ذكر اسميهما قد قالا لرويترز في وقت سابق الثلاثاء إن من المعتقد أن الطقس السيئ هو سبب انفصال ذلك الجزء عن الرصيف.

وقال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إن الولايات المتحدة نقلت 137 شاحنة مساعدات من الرصيف البحري منذ بدء عملياته، أي ما يعادل 900 طن متري.