وقال مسؤول في الأمم المتحدة وآخر أميركي وثالث إسرائيلي لشبكة "إن بي سي" الإخبارية، إن الأضرار لحقت بجسر متصل بالشاطئ في غزة.

ويتم نقل المساعدات إلى الجسر بواسطة قوارب صغيرة، بعد تفريغها في البداية على الرصيف العائم.

وقال مسؤول الأمم المتحدة لـ"إن بي سي"، إن إصلاح الجسر قد يستغرق أسبوعا.

ومن المتوقع صدور إعلان رسمي من الولايات المتحدة عن الأمر، الثلاثاء، بينما رفضت القيادة المركزية الأميركية التعليق عندما اتصلت بها الشبكة الإخبارية.

ويعد الضرر أحدث انتكاسة للرصيف العائم، الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن لأول مرة خلال خطاب حالة الاتحاد في مارس الماضي وبدأ تشغيله قبل أسبوعين فقط، علما أن تكلفة إنشائه تجاوزت 300 مليون دولار.

وقالت القيادة المركزية إنه "خلال عطلة نهاية الأسبوع، انفصلت 4 زوارق عسكرية أميركية صغيرة كانت تشارك في نقل المساعدات عن مراسيها بسبب سوء الأحوال الجوية".

وأضافت: "جرفت الأمواج اثنين منهما إلى ساحل جنوب إسرائيل قرب مدينة أشدود، بينما جرفت الأمواج الآخرتين إلى شاطئ غزة".

وقال مسؤول دفاعي أميركي إن أحد العسكريين الأميركيين تعرض لإصابات على الرصيف الأسبوع الماضي، ولا يزال في حالة حرجة بمستشفى إسرائيلي، بينما أصيب آخران من أفراد الخدمة بجروح طفيفة.