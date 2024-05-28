والفيديو الذي تبلغ مدته 30 ثانية غير مؤرخ، ولا توجد معلومات أخرى تشير إلى موعد تصويره.

وفي المقطع القصير، يعرف تروفانوف نفسه، ويقول إنه "سيتحدث في الأيام المقبلة عما حدث له وللرهائن الآخرين في غزة".

وينهي الرهينة رسالته بعبارة "اصبروا".

واتخذ ساشا رهينة في 7 أكتوبر من منطقة غلاف غزة مع أمه وجدته وصديقته، علما أن النساء الثلاث أطلق سراحهم في صفقة الرهائن أواخر نوفمبر الماضي، بينما قتل والده فيتالي تروفانوف في هجوم حماس.

وأصدرت حركتا حماس والجهاد في السابق، مقاطع فيديو مماثلة للرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة.

وأعلنت الفصائل المسلحة في غزة أكثر من مرة أن عددا من الرهائن قتلوا، في الهجمات الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكثر من 7 أشهر.