فقد أصدر مراقب الدولة في إسرائيل متانياهو إنغلمان، الثلاثاء، تقريرا حول تعامل البلاد مع أزمة فيروس كورونا، منتقدا فيه نتنياهو.

واعتبر إنغلمان أن نتنياهو "اتخذ قرارات كبرى من دون موافقة مجلس الوزراء المعني بفيروس كورونا".

وأوضح أن نتنياهو أبرم صفقة رئيسية مع شركة "فايزر" من أجل توفير لقاحات "كوفيد 19" لإسرائيل بشكل حصري حتى مارس 2021، ولم يبلغ أو يستشير مجلس الوزراء المعني بالأزمة.

وبينما يقدر إنغلمان طبيعة هذه الخطوة في ذلك الوقت الحساس، فإنه يقول إنه "لم يكن من المفترض أن تتم بواسطة شخصية واحدة".

كما انتقد الإجراءات المماثلة التي اتخذها رئيس الوزراء الذي تولى السلطة في مارس 2021 نفتالي بينيت، علما أنه "اتخذ أيضا قرارات رئيسية تتعلق بفيروس كورونا من دون استشارة مجلس وزرائه المعني بالوباء".

بالإضافة إلى ذلك، أصدر مراقب الدولة تقريرا ثانيا ينتقد فيه الحكومة لـ"فشلها في تحقيق أي تقدم نحو خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور كل عام".