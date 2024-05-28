وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، الثلاثاء، إن "الجيش أطلق قذيفتين زنة 17 كيلوغراما استهدفتا اثنين من كبار نشطاء حماس".

وأضاف أن "القذيفتين كانتا صغيرتين جدا بحيث لا يمكنهما إشعال النيران بمفردهما".

وأشار هاغاري إلى أن "الجيش يبحث في احتمال تخزين أسلحة في المنطقة.. التحقيق سيكون سريعا وشفافا وشاملا".

ويقول مسؤولو الصحة الفلسطينيون إن ما لا يقل عن 45 شخصا، نصفهم تقريبا من النساء والأطفال، قتلوا في غارة إسرائيلية الأحد.

وأثارت الغارة غضبا واسع النطاق، بما في ذلك من بعض أقرب حلفاء إسرائيل.

وأدى التوغل الإسرائيلي الذي بدأ في أوائل شهر مايو إلى فرار ما يقرب من مليون شخص من رفح، وكان معظمهم قد نزحوا بالفعل في الحرب بين إسرائيل وحماس.