وكانت السلطات الصحية في غزة قالت في البداية إن 7 فلسطينيين على الأقل قتلوا وأصيب العشرات في ضربات جوية إسرائيلية جديدة على منطقة خيام تؤوي نازحين غربي رفح، الثلاثاء.

وذكر مسعفون وسكان أن الضربات الإسرائيلية الجديدة استهدفت خياما لأسر نازحة في المواصي.

كما ذكرت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس أن عدد القتلى بلغ 20. وما يزال مرشحا للارتفاع.

ووصف مستشار الرئيس الفلسطيني الضربات الإسرائيلية الجديدة على رفح بالـ"مجزرة"، ودعا في تصريحه لوكالة رويترز إلى "تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية".

وأطلقت إسرائيل عملية برية في رفح في أوائل مايو رغم معارضة دولية واسعة النطاق في ظل مخاوف بشأن المدنيين الذين يحتمون هناك.

واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوقوع خطأ مأساوي بعدما أدت غارة إسرائيلية في مدينة رفح جنوب غزة إلى مقتل ما يزيد على 45 شخصا، ليل الأحد.

وقال نتنياهو الإثنين: "في رفح، قمنا بإجلاء نحو مليون مدني وعلى الرغم من جهودنا القصوى لعدم إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء، وقع الليلة الماضية خطأ مأساوي. نحن نحقق في الحادث وسنتوصل إلى نتيجة لأن هذه هي سياستنا".