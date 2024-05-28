وانضم لواء "مدرسة مهن سلاح المشاة وقادة الجماعات"، المشهور بالاسم المختصر "بيسلماخ" إلى ألوية الفرقة 162 الأخرى المنتشرة في رفح.

و"بيسلماخ" كيان في الجيش الإسرائيلي مسؤول عن تدريب جميع قادة فرق المشاة ورقباء الفصائل.

وتستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، رغم التنديد الدولي وقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوقف هذا الهجوم.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرئيل"، قال الجيش الإسرائيلي إنه عمل على طول ممر فيلادلفيا الحدودي مع مصر خلال ليل الإثنين، في أعقاب معلومات عن وجود بنية تحتية تابعة للفصائل الفلسطينية في المنطقة.

وأضاف أن "القوات عثرت على أنفاق وأسلحة وقتلت العديد من المقاتلين في منطقة رفح".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "دمر عشرات المواقع التابعة للفصائل الفلسطينية خلال العمليات في جباليا شمال قطاع غزة، مضيفا أن المواقع في جباليا تشمل نقاط مراقبة ومستودعات أسلحة ومبنى تستخدمه حماس".

وأضاف أن "العديد من النشطاء قتلوا على يد القوات في جباليا في اليوم الماضي، بما في ذلك خلية إطلاق قذائف الهاون التي تم استهدافها بطائرة مقاتلة".

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن مليون فلسطيني اضطروا إلى النزوح من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال الأسابيع الـ3 الماضية.

واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوقوع خطأ مأساوي بعدما أدت غارة إسرائيلية في مدينة رفح جنوب غزة إلى مقتل ما يزيد على 45 شخصا، ليل الأحد.

وقال نتنياهو الإثنين: "في رفح، قمنا بإجلاء نحو مليون مدني وعلى الرغم من جهودنا القصوى لعدم إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء، وقع الليلة الماضية خطأ مأساوي. نحن نحقق في الحادث وسنتوصل إلى نتيجة لأن هذه هي سياستنا".