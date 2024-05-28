قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، الثلاثاء، إن الإمارات العربية المتحدة أمست قبلة لاحتضان الفعاليات الإقليمية والدولية.
وخلال تواجده في منتدى الإعلام العربي، الذي يقام في مدينة دبي، قال جاسم البديوي لقناة "سكاي نيوز عربية":
- الإمارات العربية المتحدة أصبحت قبلة لاحتضان الفعاليات الإقليمية والدولية، التي تعنى بجميع المواضيع.
- منتدى الإعلام العربي له أكثر من عقدين، وهو مستمر ومتواجد ومتفاعل.. هذا المنتدى أصبح ركنا أساسيا لعملنا الإعلامي العربي.
- نحن نتواجد هنا للتباحث حول ما كل ما يمكن أن نعمله لتطوير عملنا العربي.
- هذا المنتدى متواجد ليري العالم الفخر بما توصل له الإعلام العربي من منصات.
- نحن نثني على القائمين على هذا المنتدى، لأنهم أقاموا منتدى خاصا بإعلام الشباب العربي.
- الحرب على غزة كشفت أقنعة كثيرة، على المستويين الإعلامي والسياسي.
- المجتمع الدولي عاجز عن تحمل مسؤوليته.. الشعب الفلسطيني محروم من أبسط الحقوق.
- هناك ازدواجية معايير لدى بعض وسائل الإعلام في تغطية أحداث حرب غزة.