وكان المتحدث العسكري المصري، قد أعلن أن الجيش يجري تحقيقا بشأن حادث إطلاق النار بمنطقة الشريط الحدودي برفح، والذي أدى إلى مقتل أحد العناصر المكلفة بالتأمين

وما حذرت منه مصر طويلا، ظهرت بوادره في رفح، فدخول الجيش الإسرائيلي محور فيلاديفيا الحدودي، ومحاذيره الأمنية وتداعياته السياسية، ترفع مستوى التوتر إلى حد ينذر بالخطر الشديد.

القاهرة ظلت تحذر طوال الشهور الماضية من توغل القوات الإسرائيلية بمحاذاة حدودها، لكن الجانب الإسرائيلي ظل مصرا على عدم رؤية الخطوط الحمر، حتى حدث ما حدث.

تفاصيل تلك الواقعة كما يرويها مصدر أمني مصري، تشير إلى أن اشتباكات وقعت بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين بالقرب من الحدود، أدت إلى إطلاق نيران في عدة اتجاهات..

تفاعلا مع الاشتباك، اتخذ أحد الجنود على الجانب المصري إجراءات الحماية المتبعة في مثل تلك الأوضاع وتعامل مع مصدر النيران، وقتل الجندي المصري في الحادث.

المتحدث العسكري المصري، أعلن أن الجيش يجري تحقيقا بشأن الحادث، وبالموازاة مع ذلك قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق بدوره في ما جرى، سعيا للتوصل إلى تفاهم يمنع تدهور العلاقات مع مصر.

لكن الرواية المبدئية من الجانب الإسرائيلي تقول إن قوة من الجيش كانت تتعامل مع أحد الأنفاق، وتعرضت لإطلاق نيران ردت على مصدره.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بقيام جندي مصري بإطلاق النار على شاحنة كانت مع القوة فردت بالمثل، مما أدى إلى مقتله.

إطلاق النار عبر الحدود وسقوط خسائر في الأرواح، يؤكد موقف القاهرة المحذر من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور فيلادلفيا، والذي شدد أيضا على أهمية عدم المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود.

إسرائيل حاولت ترويج روايتها

وفي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، قال رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور سمير غطاس، إن إسرائيل حاولت ترويج روايتها من أن مقتل الجندي المصري على الشريط الحدودي مع رفح تم بعد اشتباكات بدأت من الجانب المصري، مؤكدا أن البيان المصري جاء ليفند الرواية الإسرائيلية بشكل قاطع.

وأضاف غطاس أن البيان المصري قاطع لأنه يرد على رواية إسرائيل التي حاولت ترويجها في أن الاشتباك بدأ من الجانب المصري وهذه "حجة واهية".

وتابع: "الجندي الشهيد استخدم سلاحه ردا على مصادر نيران إسرائيلية، الأمر متروك للتحقيق يجب أن تفرغ الكاميرات وهناك لجنة مشتركة عسكرية سوف تبت بهذا الأمر".

وأكد غطاس أن "مجرد وجود فرقة إسرائيلية كاملة و4 كتائب على طول معبر فيلادلفيا يمثل اعتداء على السيادة المصرية".

وقال: "حذرت مصر من العملية العسكرية في رفح التي كانت أحد معالمها الإجرامية ما حدث في مخيمات النازحين".