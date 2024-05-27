وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن هؤلاء الفلسطينيين أثاروا مخاوف من احتمال تسلل مسلحين لمهاجمة بلدات في إسرائيل، على غرار ما حدث في 7 أكتوبر الماضي.

لكنها أضافت: "سرعان ما تم التأكد من أنهم مدنيون غير مسلحين، يحاولون دخول إسرائيل للبحث على عمل، وتم احتجاز 19 منهم".

وذكر مسؤولون محليون أن "المجلس الإقليمي ينظر بخطورة إلى عبور الفلسطينيين من دون تصاريح مناسبة، ويطالب الجيش بعدم التسامح مطلقا مع مثل هذه الأحداث، ومنع أي شخص من تسلق الجدار الحدودي".

وبعد هجوم 7 أكتوبر المباغت الذي شنته حماس، تقول الصحيفة إن الإسرائيليين الذين يعيشون قرب حدود الضفة الغربية المحتلة، يخشون وقوع هجوم مماثل في المناطق المجاورة لهم.