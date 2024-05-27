وقال نتنياهو أمام الكنيست، الإثنين: "في رفح، قمنا بإجلاء مليون شخص لا علاقة لهم بما يجري، ورغم قصارى جهدنا وقع حادث مأساوي".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إننا نحقق في الحادث وسنتوصل إلى نتائج".

وتسببت غارة جوية إسرائيلية، ليل الأحد، في اندلاع حريق هائل أسفر عن مقتل 45 شخصا في مخيم بمدينة رفح.

وأثار الحادث غضب زعماء العالم، الذين حثوا على تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم الإسرائيلي على المدينة.