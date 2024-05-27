ونقلت منظمة أطباء لحقوق الإنسان عن طبيب وسجناء سابقين في قاعدة سدي تيمان، قولهم الشهر الماضي، إن المعتقلين يتعرضون لعنف شديد يلحق بهم كسورا ونزيفا داخليا وربما الموت.

ويتهم فلسطينيون أيضا الجنود الإسرائيليين بارتكاب أعمال قتل غير قانونية، خلال حرب غزة المستمرة منذ نحو 8 أشهر.

وقالت تومر يروشالمي في مؤتمر استضافته نقابة المحامين في إسرائيل: "حتى الآن، تم فتح 70 تحقيقا تجريها الشرطة العسكرية في حوادث تثير شبهات في ارتكاب جرائم جنائية".

وأضافت: "تتناول هذه التحقيقات أيضا ادعاءات أثيرت حول ظروف السجن في مركز اعتقال سدي تيمان ووفاة معتقلين، أثناء احتجاز الجيش الإسرائيلي لهم. نتعامل مع هذه الادعاءات على محمل الجد ونتخذ إجراءات للتحقيق فيها".