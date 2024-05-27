وقبل اجتماع شهري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اتهم بوريل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضا بأنه يدعي كذبا على المحكمة الجنائية الدولية بأنها تعادي السامية لتحقيق أهدافها السياسية.

ويدرس الاتحاد الأوروبي عودة بعثته للمساعدة الحدودية بمعبر رفح المتوقفة عن العمل منذ عام 2007 حين سيطرت حركة حماس على غزة بالكامل.

ويعتبر معبر رفح النقطة الرئيسية لإدخال المساعدات من مصر، وهو مغلق منذ أن سيطرت القوات الإسرائيلية عليه من الجانب الفلسطيني قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وقال بوريل للصحفيين: "يمكن أن نتوصل إلى قرار سياسي اليوم ثم يجب تنفيذه عمليا"، مضيفا أنه لا يمكن تنفيذه بدون موافقة إسرائيل ومصر والفلسطينيين.

ويتطلب عودة المهمة المدنية موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27.

ولم يتضح بعد الدور الذي ستلعبه البعثة التي تعرف باسم "يوبام" والتي سيتعين عليها أن تأخذ في الاعتبار الطبيعة الخطيرة المحتملة لمثل هذه العملية.

وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج إن تنفيذ أي قرار بشأن هذه المهمة سيستغرق بعض الوقت.

وذكر دبلوماسيون أن من المستبعد تنفيذ المهمة قبل توقف العمليات القتالية في رفح.

ورفح الآن تحت هجوم عسكري إسرائيلي قال قضاة محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إنه يجب أن يتوقف فورا.

انتقاد نتنياهو

وانتقد بوريل نتنياهو لأنه وصف قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحقه ووزير الدفاع يوآف غالانت بأنه دليل على "معاداة جديدة للسامية".

ووصف بوريل تصريحات نتنياهو بأنها ترهيب، وقال إن الاتهامات بمعاداة السامية توجه في كل مرة يقوم فيها أي شخص "بشيء لا يعجب نتنياهو".

وأضاف: "موقفهم من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية واتهامه بمعاداة السامية غير مقبول على الإطلاق".

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إنه سيطلب من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقديم دعمها الرسمي لمحكمة العدل الدولية واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان احترام إسرائيل لقرارات المحكمة.