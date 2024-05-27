الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس طالب بتشكيل لجنة تحقيق حكومية لمعرفة أسباب ما جرى في 7 أكتوبر في تطور ينذر بتجدد خلاتفه مع نتنياهو، أما الحديث عن استئناف المحادثات مع حماس بشأن صفقة تبادل المحتجزين فتسبب هو الأخر بانقسام كبير في الداخل الإسرائيلي بين من يدعو للمضي قدما في الصفقة وبين من يدعو لعدم التفاوض مع حماس والاستمرار في العملية العسكرية حتى القضاء على الحركة.

وبين هذا وذلك، تتواصل في المدن الإسرائيلية وبشكل شبه يومي الاحتجاجات ضد نتنياهو وسياساته مع اتهامه بفشل تحقيق أي من الأهداف التي وضعها للحرب.

ما أوراق نتنياهو لمواجهة الضغوط؟

يؤكد رئيس المحكمة العليا في حزب الليكود ميخائيل كلاينر، خلال مداخلته مع غرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية" أنه لا يمكن التصريح بفشل الحكومة الإسرائيلية في تحقيق أهدافها خلال الحرب، خاصةً بعد الدمار الذي ألحق بمعظم كتائب حماس وتدمير عتادهم العسكري، بما يشمل الصواريخ ومستودعات الأسلحة بنسبة 85 بالمئة.

على الرغم من تدخل الأمم المتحدة والانتقادات الدولية، إلا أن الجيش الإسرائيلي حقق عدة انتصارات عسكرية.

على الصعيد السياسي، وبالرغم من التصريحات المتداولة في وسائل الإعلام المعارضة للحكومة الإسرائيلية، هناك شريحة كبيرة من الإسرائيليين تدعم سياسة رئيس الوزراء نتنياهو.

تمكنت القوات العسكرية الإسرائيلية من بسط سيطرتها على كافة مناطق قطاع غزة، في الوقت الذي تقوم فيه كتائب حماس بإطلاق الصواريخ بصورة غير منتظمة انطلاقاً من المواقع التي لم يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بعد.

لا يمكن اعتبار حكومة نتنياهو، التي تتمتع بغالبية كبرى في الكنيست وتتمسك بائتلاف قوي، عرضة للسقوط.

مصلحة دولة إسرائيل ومصيرها يتجاوزان أهمية أي فرد سياسي.

ما بين 85 و90 بالمئة من الأصوات المؤيدة للحكومة الإسرائيلية ولنتنياهو تدعم العمليات العسكرية ضد حماس.

يوآف غالانت، عضو حزب الليكود، يسعى إلى تعويض بنيامين نتنياهو ولن يصوت لصالح إجراء انتخابات مبكرة.

أثارت مطالبة يوآف غالانت إيقاف بناء المستوطنات في الضفة الغربية انقساما واختلافا.

إسرائيل دولة ديمقراطية تسمح بتعدد واختلاف الآراء.

الانتخابات وحدها القادرة على تحديد مدى نجاح أو فشل السياسي.

طالما أن رئيس الوزراء نتنياهو يواصل ممارسة صلاحياته، لن تُعقد انتخابات مبكرة.

هناك مبالغة في توصيف أعضاء اليمين المتطرف، على الرغم من دورهم الأساسي داخل الائتلاف الحاكم ودعمهم لعملية التطبيع.

وجود نية للتقارب بين المملكة العربية السعودية ودولة إسرائيل.

يجب تجنب حل الدولتين لأنه يحمل في طياته أخطارا تهدد وجود إسرائيل.

رفّعت المملكة العربية السعودية من مستوى مطالبها للتطبيع بعد أحداث السابع من أكتوبر من مسألة تحسين معيشة الفلسطينيين إلى المطالبة بحل الدولتين.

نتنياهو.. هل يبدي بعض المرونة ويغامر بتحالفه مع اليمين؟

وفي سياق متصل، يشير الكاتب الصحفي يواف شتيرن إلى تمتع بنيامين نتنياهو بالأغلبية في البرلمان الإسرائيلي والمتمثلة في 64 عضو كنيست.