وحسبما ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه في "إكس"، فإن الغارة الجوية التي نفذت شمال غرب رفح أسفرت عن مقتل كل من ياسين ربيعة وخالد نجار.

وأوضح البيان أن ربيعة كان "مسؤولا عن كامل النشاط الإرهابي لحماس في يهودا والسامرة، ونقل الأموال إلى أهداف إرهابية والتخطيط لهجمات إرهابية لحماس في جميع أنحاء يهودا والسامرة. كما نفذ العديد من الهجمات التي قُتل فيها جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف البيان أن النجار "كان مسؤولا كبيرا في قيادة حماس بالضفة الغربية، وهو الذي أدار عمليات إطلاق النار وأنشطة إرهابية أخرى في الضفة الغربية وقام بتحويل أموال مخصصة لأنشطة حماس الإرهابية في غزة. كما نفذ عدة هجمات إرهابية قاتلة قُتل فيها جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي".

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن ليل الأحد مقتل 30 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركزا للنازحين قرب مدينة رفح في أقصى جنوب غزة.

من جهته، قال الدفاع المدني في غزة إن الغارات الإسرائيلية أدت إلى مقتل 50 شخصا على الأقل في المنطقة التي نزح إليها وفقا له 100 ألف شخص.

ووفق بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد فإنه نفذ ضربة دقيقة على مجمع تابع لحركة (حماس) في مدينة رفح.

وأشار بيان الجيش إلى أنه: "قصفت طائرة عسكرية مجمعا لحماس في رفح حيث كان يعمل إرهابيون مهمون بالحركة. نفذت الضربة ضد أهداف مشروعة بموجب القانون الدولي واستخدمت قذائف دقيقة واستندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة أشارت إلى استخدام حماس للمنطقة".

واختتم بالقول "الجيش الإسرائيلي على علم بالأنباء التي ذكرت أن الضربة أسفرت عن اندلاع حريق وإصابة عدد من المدنيين في المنطقة. الواقعة قيد المراجعة".