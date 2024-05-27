وقالت فرسخ في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" إن الجيش الإسرائيلي استهدف خيما للنازحين في شمال غربي رفح.

وفيما يلي أبرز ما قالته فرسخ لـ"سكاي نيوز عربية":

• الاستهداف الإسرائيلي طال منطقة في رفح تضم آلاف النازحين.

• من المتوقع ارتفاع أعداد الضحايا نظرا لوجود إصابات خطيرة.

• اشتعلت النيران في الخيم الأمر الذي زاد من عدد الضحايا، حيث ظلّ كثيرون هناك لفترة.

• المنطقة التي قصفت كانت تصنف على أنها آمنة.

• هذا القصف يؤكد أنه ما من مكان آمن في غزة.

• عدد الضحايا مرجح للارتفاع لعدم قدرة المستشفيات على استيعاب الإصابات الخطيرة.

• بعض الإصابات نقلت للمستشفيات الميدانية وبعضها نقل للمستشفى الأوروبي ولكنه غير قادر على استيعاب العدد الكبير من المصابين.

• لا يمكن وصف فظاعة المشهد.

• انتهت طواقم الإسعاف من انتشال القتلى والمصابين من الخيم التي احترقت.

وكانت مصادر فلسطينية محلية قد أفادت بمقتل ما لا يقل عن 40 شخصا، وإصابة آخرين، جراء استهداف غارات إسرائيلية خيام النازحين قرب مخازن وكالة (الأونروا) شمالي غرب رفح.

من جهته، قال الدفاع المدني في غزة إن الغارات الإسرائيلية أدت إلى مقتل 50 شخصا على الأقل في المنطقة التي نزح إليها وفقا له 100 ألف شخص.