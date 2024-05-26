وقالت المصادر إن شخصين قُتلا في عيتا الشعب، وثلاثة في حولا، واثنان في يارون وسائق دراجة نارية استُهدفت من مسيرة، على طريق رئيسي في الناقورة.

وهذا هو ثالث استهداف لدراجة نارية الأحد في جنوب لبنان، بعد استهدافين مماثلين في الناقورة وعيتا الشعب وفق الوكالة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه استهدف اثنين من حزب الله.

وفي وقت سابق الأحد، شنّت مسيّرة اسرائيلية، وفق الوكالة اللبنانية، غارة على بلدة الناقورة "استهدفت دراجة نارية وأسفرت عن وقوع إصابات".

ومنذ بدء التصعيد عبر الحدود، قتل 438 شخصا على الأقلّ في لبنان، بينهم 283 مقاتلاً من حزب الله و82 مدنيا على الأقلّ، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وأعلن الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 14 عسكريا و11 مدنيا.