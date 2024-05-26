وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن النقيب هشام العزي، أحد منتسبي قواتها البحرية، تم تشييع جثمانه في محافظة ريمة.

وبحسب وكالة سبأ التابعة للجماعة، فإن "العزي قتل وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن"، دون مزيد تفاصيل.

ولم تتطرق الوكالة إلى تفاصيل بشأن مكان وزمان مقتل هشام العزي. بينما نشر ناشطون صورا له أثناء تشييعه.

وكانت مصادر عسكرية يمنية أكدت مصرع نحو 10 قيادات حوثية يعملون في توجيه الصواريخ الباليستية والصواريخ جراء غارات أميركية بريطانية دمرت غرفة عمليات متطورة في محافظة الحديدة شمال غربي اليمن.