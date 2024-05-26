وأضافت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إلى أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة ارتفعت إلى 35984 قتيلا و80643 جريحا.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أشارت إلى مقتل مواطنة، وإصابة آخرين، اليوم الأحد، إثر قصف للجيش الإسرائيلي استهدف بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت تجمعا للمواطنين في بلدة عبسان ما أدى إلى مقتل مواطنة وإصابة آخرين.

وذكرت الوكالة في وقت سابق اليوم الأحد أن عددا من المواطنين قتلوا وجرحوا، فجر اليوم، بعد قصف الاحتلال مناطق واسعة في قطاع غزة.

ونقلت عن مصادر طبية قولها إن فرق إسعاف ومواطنين قاموا بانتشال جثامين 6 قتلى بعد استهداف صاروخي من جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة قشطة في منطقة خربة العدس شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بالقذائف مخيم يبنا وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة ووصول إصابات الى مستشفى الكويت التخصصي غرب المدينة، فيما قصفت طائرة إسرائيلية شقة سكنية في برج الإيمان بمخيم 2 في النصيرات وسط قطاع غزة، واستهدفت غارة جديدة من طائرة حربية اسرائيلية مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدف قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار من دبابات الاحتلال الإسرائيلي منطقتي سوق الحلال وحي قشطة جنوب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وقصف مدفعي اسرائيلي عنيف يستهدف مناطق شمال قطاع غزة، وقصف جوي اسرائيلي استهدف منزلاً في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.