وذكرت اللجنة "جرى اليوم في صنعاء باليمن الإفراج عن 113 محتجزا على خلفية النزاع في عملية من جانب واحد".

وأضافت "قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدعم للمحتجزين لضمان إطلاق سراحهم بطريقة إنسانية وكريمة".

وكانت جماعة الحوثي قالت أمس السبت إنها أجلت إطلاق سراح نحو 100 محتجز من القوات الحكومية اليمنية، وذلك بعدما أعلنوا في وقت سابق عزمهم الإفراج عنهم يوم السبت.

ونقلت رويترز عن مسؤول حوثي إن التأجيل يرجع إلى "أسباب فنية"، مضيفا أن الإفراج سيتم في وقت آخر.

وأعلن عبد القادر المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين في بيان، أول أمس الجمعة، إن الجماعة ستفرج عن 100 محتجز اليوم "بتنفيذ مبادرة إنسانية من طرف واحد".

يشار إلى أن آخر مرة أطلقت فيها ميليشيا الحوثي سراح محتجزين كانت في أبريل 2023عندما أجرت اتفاق تبادل شمل 250 حوثيا مقابل 70 من القوات الحكومية.