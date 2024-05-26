وأوضح خالد زايد، رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري في محافظة شمال سيناء لرويترز، أن شاحنات مساعدات بدأت دخول قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأضاف أنه من المتوقع أن تدخل نحو 200 شاحنة مساعدات، منها 4 شاحنات وقود، إلى غزة اليوم الأحد.

وكانت مصادر أمنية مصرية قالت في وقت سابق إن شحنات الغذاء والوقود الإنسانية ربما تبدأ في دخول جنوب قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي الليلة على أقرب تقدير، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق بين رئيسي مصر والولايات المتحدة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم ذكر هوياتها، أن مصر تنسق مع إسرائيل بشأن المساعدات.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي جو بايدن، تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأعرب بايدن عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة والدؤوبة والمستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار واتفاق للهدنة في قطاع غزة.

وتم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض، وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.