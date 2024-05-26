وقال بيان رئاسي: قرّر رئيس الجمهوريّة قيس سعيد، اليوم السبت 25 مايو 2024، إجراء تحوير جزئي على الحكومة، عين، بمقتضاه: خالد النوري، وزيرا للداخلية، خلفا لكمال الفقي، وكمال المدوري، وزيرا للشؤون الاجتماعية، خلفا لمالك الزاهي، وسفيان سفيان بن الصادق، كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني.

وأضاف البيان: "أدّى أعضاء الحكومة الجدد اليمين أمام رئيس الجمهورية الذي استقبل، إثر ذلك، السيد أحمد الحشاني رئيس الحكومة وكلا من السّيدين كمال الفقي و مالك الزاهي."