وقال الجيش في بيان "يوضح الجيش الإسرائيلي أنه لا وجود لأيواقعة اختطف خلالها جندي".

وكان قد أعلن المتحدث باسم الجناح العسكري لحماس إن المقاتلين أسروا جنودا إسرائيليين أثناء القتال في غزة.

وقالت حماس إنها قامت باستدراج قوة إسرائيلية إلى أحد أنفاق مخيم جباليا والاشتباك معها من مسافة صفر وتمكنت من قتل وأسر جميع أفرادها.

وفي تسجيل صوتي بثّته قناة الأقصى التلفزيونية التابعة للحركة، قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحماس، إنّه خلال "عملية مركّبة" استهدفت قوة إسرائيلية في مخيّم جباليا "أوقع مجاهدونا جميع أفراد هذه القوة بين قتيل وجريح وأسير واستولوا على العتاد العسكري لها".

وأضاف أنّ مقاتلي القسّام "استدرجوا قوة صهيونية إلى أحد الأنفاق في مخيّم جباليا وأوقعوها في كمين داخل هذا النفق وعلى مدخله".

وأوضح أنّ مقاتلي القسّام "اشتبكوا مع أفراد هذه القوة من مسافة صفر ومن ثم هاجم مجاهدونا بالعبوات قوة الإسناد التي هرعت إلى المكان، وأصابوها بشكل مباشر ومن ثم انسحب مجاهدونا بعد تفجير النفق المستخدم في هذه العملية".