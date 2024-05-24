وجاء الإعلان على لسان رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب نهاية الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى الوطني للحركة.

وقال بن قرينة إن "مجلس الشورى الوطني استجاب لترشيح تبون"، مؤكدا أنه "سيكون الفارس الذي ستراهن عليه الحركة".

ولم يعلن تبون حتى الآن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي ديسمبر 2019، فاز تبون برئاسة الجزائر بعد حصوله على نحو 58 بالمئة من الأصوات.

وكانت زعيمة حزب العمال لويزة حنون أعلنت، قبل أيام، ترشحها للانتخابات الرئاسية.