ورحّبت الحركة في بيان "بإعلان كل من النروج وإيرلندا واسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين" معتبرة أنها "خطوة مهمة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

ودعت "الدول حول العالم إلى الاعتراف بحقوقنا الوطنية المشروعة، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني في التحرر والاستقلال".

وأدى هجوم 7 أكتوبر الذي قامت به الحركة في الداخل الإسرائيلي إلى تفجر الصراع في قطاع غزة وسقوط آلاف الضحايا، وسط جهود دولية لم تنجح حتى اليوم في وضع حد لمأساة الفلسطينيين داخل غزة.

من جانبها، رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بإعلان رؤوساء وزراء كل من إسبانيا وإيرلندا والنرويج اعترافها بدولة فلسطين.



وقالت إن "هذه الاعترافات تؤكد حق شعبنا في تقرير المصير، وإنجاز مشروعه الوطني في الحرية والاستقلال".



رحبت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، بالإعلان، قائلة: إن هذه القرارات ستساهم "في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين".

يذكر أن 9 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا وهنغاريا وقبرص ومالطا والسويد.