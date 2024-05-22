وأضاف غريفيث في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية": لا نتعاون مع حماس في غزة بموضوع المساعدات ولا شك أن حماس ارتكبت عملا إرهابيا في 7 أكتوبر، مؤكدا أن "غزة يجب أن تحكم من قبل الفلسطينين بعد الحرب".

وتابع أن "الحرب في غزة لا زالت بعيدة عن نهايتها"، مضيفا: "المجاعة قائمة في غزة وهي تقضي على الأطفال أولا".

وأكمل منسق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة: "نحن نعتقد أن أرقام الضحايا القادمة من غزة دقيقة عكس ما تدعيه إسرائيل، وهناك استهداف مباشر من الجانب الإسرائيلي لمؤسسات الأونروا في غزة".

وأشاد غريفيث بدور دولة الإمارات "الإيجابي" للغاية في إيجاد تسوية لحكم غزة بعد الحرب.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأميركية إن المحكمة تسعى لإصدار أوامر اعتقال ضد زعيم حركة حماس يحيى السنوار ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجوم 7 أكتوبر وحرب غزة.

وأدت الحرب في غزة إلى تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية بشكل غير مسبوق، حيث خرجت العديد من المؤسسات الطبية عن الخدمة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل وسط صعوبة بالغة في إيصال المساعدات لآلاف النازحين في القطاع.