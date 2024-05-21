وحسب موقع "ذا أتلانتيك" فإنه من المرجح أن يقود سؤال واحد هذه التكهنات: من سيستفيد سياسيا من وفاة رئيسي؟

وحتى لو لم توضح الإجابة على هذا السؤال في النهاية سبب تحطم المروحية، فإنها يمكن أن تلقي بعض الضوء على ما سيأتي بعد ذلك في إيران.

ويحاول "ذا أتلانتيك" الإجابة على السؤال من خلال تجميع هذه المعطيات:

صعد إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة في عام 2021، فيما يبدو أنها الانتخابات الأقل تنافسية التي أجرتها إيران منذ عام 1997، بعد أن تأكد المرشد الأعلى علي خامنئي من منع جميع المرشحين الجادين الآخرين من الترشح.

ومن بين الذين تم استبعادهم لم يكن الإصلاحيون فحسب، بل أيضا المحافظون الوسطيون وحتى محمود أحمدي نجاد، الرئيس المتشدد السابق الذي أصبح خامنئي يعتبره منافسا.

ويبدو أن إبراهيم رئيسي قد تم اختياره على وجه التحديد لأنه لا يمكن أن يكون منافسا جديا لخامنئي، وفي عام 2017، كشف عن أنه يفتقر إلى الكاريزما في المناظرات الانتخابية ضد الرئيس آنذاك حسن روحاني.

ولا تتحدث الفترة التي قضاها في منصبه منذ عام 2021 أيضا عن عدم كفاءته المطلقة فحسب، بل أيضا عن عدم أهميته السياسية، ويطلق عليه البعض "الرئيس الخفي".

وخلال حركة المرأة والحياة والحرية، التي هزت إيران في الفترة من 2022 إلى 2023، لم يهتم سوى عدد قليل من المتظاهرين بالهتاف بشعارات ضد رئيسي، لأنهم كانوا يعلمون أن السلطة الحقيقية تكمن في مكان آخر.

وبالنسبة لخامنئي، ما يهم هو أنه يمكن الاعتماد على رئيسي للامتثال لخط النظام.

ومنذ الثمانينيات، أعدمت إيران آلاف المعارضين الإيرانيين، والسلطة القضائية هي ذراع الحكومة التي تقوم بهذه الوظيفة، وقد تولى رئيسي مناصب قيادية فيها منذ البداية؛ وترقى ليصبح رئيسا للسلطة القضائية عام 2019.

والصفات نفسها التي جعلت رئيسي يبدو على الأرجح خيارا آمنا للنظام للرئاسة، جعلته أيضا منافسا أساسيا لخلافة خامنئي في منصب المرشد الأعلى.

ووفقا للدستور الإيراني، لا يمكن أن يصبح رئيسا للدولة إلا رجل دين يتمتع بخبرة سياسية جادة.

وحتى الآن، توفي العديد من رجال الدين الذين ينطبق عليهم هذا الوصف أو تم تهميشهم سياسيا، مما ترك المجال مفتوحا أمام رئيسي.

في المقابل، توقع العديد من المراقبين السياسيين أن يكون رئيسي مرشدا أعلى ضعيفا، مما يسمح للسلطة الحقيقية بالتدفق إلى مكان مثل الحرس الثوري، على سبيل المثال، أو إلى مراكز السلطة الأخرى المحيطة بالنظام أو التابعة له.

وينتمي رئيسي إلى دائرة خاصة جدا من النخبة السياسية الإيرانية، وفي السنوات القليلة الماضية، أصبح آخرون في الطبقة السياسية يشعرون بالقلق بشأن طموح الدوائر المحيطة به.

المنافسون

قد يبدو أن السلبية الظاهرة لرئيسي قد شجعت المنافسين من بين جماعة من المتشددين بشكل خاص، الذين رأوا في رئاسته الضعيفة فرصة لرفع ملفاتهم السياسية على حساب المحافظين الأكثر رسوخاً، مثل رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف. بعض هؤلاء المتشددين الأشداء حققوا أداءً جيداً في الانتخابات البرلمانية في وقت سابق من هذا العام، والتي كانت بشكل كبير منافسة داخل المعسكر المتشدد. قادوا حملة ساخنة ضد قاليباف، الذي حظي بدعم الأحزاب السياسية المحافظة الرئيسية المؤيدة للنظام والعديد من وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري الإيراني.

قاليباف

لهذه الأسباب كلها، فإن وفاة رئيسي ستغير ميزان القوى بين الفصائل داخل الجمهورية الإسلامية. وفقًا للدستور الإيراني، سيتولى نائب الرئيس، محمد مخبر، مهام الرئاسة، وسيتعين على مجلس يتألف من مخبر، وقاليباف، ورئيس القضاء غلام حسين محسني إيجئي، تنظيم انتخابات جديدة خلال 50 يومًا.

ولدى سؤال ذا أتلانتيك مسؤولاً مقربًا من قاليباف عن التداعيات السياسية لحادث التحطم، أجاب فورًا: "الدكتور قاليباف سيكون الرئيس الجديد".

طموح قاليباف ليس جديدًا على أحد؛ فقد ترشح للرئاسة عدة مرات، بدءًا من عام 2005. يعد قاليباف أكثر من كونه تكنوقراطًا بدلاً من كونه أيديولوجيًا، وكان قائدًا في الحرس الثوري الإيراني خلال الحرب العراقية الإيرانية، ومن المحتمل أن يحظى بدعم من داخل صفوفه.

وتميزت فترة عمله الطويلة كعمدة لطهران (2005-2017) بدرجة من الكفاءة.

وقال مسؤول مقرب من الرئيس السابق روحاني: "مشكلة قاليباف هي أنه يريد ذلك بشدة. الجميع يعرف أنه ليس لديه مبادئ وسيقوم بأي شيء من أجل السلطة".

إذا سجل قاليباف للترشح في انتخابات رئاسية تم تنظيمها بسرعة، فقد يجد مجلس صيانة الدستور صعوبة في رفضه، نظرًا لارتباطاته العميقة بهياكل السلطة في إيران.

لكن هل سيكون خامنئي سعيدًا بانتقال الرئاسة إلى تكنوقراط دون أوراق اعتماد إسلامية مناسبة؟ من يمكنه أن يُسمح له بالترشح، وهل يمكنهم هزيمة قاليباف في الانتخابات، كما فعل أحمدي نجاد وروحاني في 2005 و2013 على التوالي؟

ما يعقد الأمور هو أن بعض المسؤولين الحاليين والسابقين في النظام الذين يدعمون قاليباف أيضًا يدعمون خليفة خامنئي المحتمل، ابنه مجتبى، ليخلف والده كقائد أعلى.

مجتبي خامنئي

ظل مجتبى خامنئي في الظل لفترة طويلة، وقليل ما يُعرف عن سياساته أو آرائه، لكنه يُعتبر على نطاق واسع منافسًا جديًا لهذا المنصب. هل يمكن أن يكون هناك اتفاق بين مجتبى وقاليباف يمهد الطريق للسلطة لكليهما؟

عندما توفي الزعيم المؤسس للجمهورية الإسلامية، آية الله روح الله الخميني، في عام 1989، خلفه خامنئي بعد أن أبرم اتفاقًا غير مكتوب مع زميله رجل الدين أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي تولى الرئاسة بعد ذلك. تم تغيير الدستور بسرعة لمنح الرئيس المزيد من الصلاحيات.

توقع الكثيرون صراعًا شرسًا على السلطة في إيران، لكن معظمهم توقع أن يحدث ذلك بعد وفاة خامنئي. الآن من المحتمل أن نرى على الأقل بروفة حيث ستستعرض التيارات المختلفة قوتها.

أما بالنسبة لشعب إيران، فبحسب ذا أتلانتيك "بالكاد يشعر معظم الإيرانيين بأنهم ممثلون من قبل أي فصيل في الجمهورية الإسلامية، وقد يستغل بعضهم لحظة الأزمة السياسية لإشعال الاحتجاجات الشعبية التي أرّقت النظام مرارًا في الماضي".