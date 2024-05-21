وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم، أن "المحكمة الجنائية الدولية وجدت لتأخذ العدالة مجراها وعلى الجميع أن يحترم قراراتها".

وشدد الوزير الأردني على أن القانون وجد من أجل أن يطبق ولا أحد فوق القانون.

وقال الصفدي إن "الأردن يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني بصرف النظر عن أي رسالة ترسلها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة".

وأشار الوزير إلى أن "الأردن سيستمر بإيصال المساعدات إلى غزة والضفة الغربية ولن تثنينا الهجمات الإرهابية للمتطرفين الإسرائيليين".