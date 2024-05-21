وأظهر التلفزيون الرسمي آلاف الأشخاص الذين احتشدوا في وسط مركز محافظة أذربيجان الشرقية حاملين صور الرئيس والضحايا السبعة الآخرين في الحادث.

وأعلنت السلطات الإيرانية، أن تشييع الرئيس إبراهيم رئيسي سينتقل إلى طهران الأربعاء.

وقال نائب الرئيس للشؤون التنفيذية محسن منصوري للتلفزيون الرسمي "سيقام صباح الأربعاء موكب التشييع في مدينة طهران" لرئيسي ومرافقيه الذين قتلوا في تحطم المروحية، وبينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وتحطمت المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في محافظة أذربيجان الشرقية شمال شرق إيران.

وكان رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية في إيران في وقت مبكر الأحد لافتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والسد هو الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس.

وتشغل إيران مجموعة متنوعة من الطائرات المروحية في البلاد، لكن العقوبات الدولية تجعل من الصعب الحصول على قطع غيار لها.