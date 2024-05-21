وألقى المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع بيانا جاء فيه أن "قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحة اليمنية أسقطت طائرة أميركية نوع "أم كيو 9" MQ-9 أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء".

وأضاف سريع أن "الطائرة تم استهدافها بصاروخ أرض جو محلي الصنع"، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع مشاهد إسقاط المسيرة الأميركية لاحقا.

وكان الحوثيون أعلنوا الأسبوع الماضي أنه تم إسقاط طائرة مسيرة أميركية من نفس النوع في مأرب.

وأضاف المتحدث قائلا "نجحنا حتى الآن في إسقاط 5 مسيرات أميركية من هذا النوع".

وتابع قائلا إن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تطوير قدراتها الدفاعية للتصدي للعدوان الأميركي البريطاني على بلدنا واستمرارا في تنفيذ عملياتها العسكرية انتصارا للشعب الفلسطيني المظلوم حتى رفع الحصار ووقف العدوات عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".